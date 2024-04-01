香蕉收入保險 投保期限延至4月底

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（中央社記者張雄風台北1日電）農業部今天表示，113年度香蕉收入保險投保期限延長至4月30日，請農民把握時間踴躍投保；自開辦以來，112年理賠金額達新台幣892萬元創新高。

農業部新聞稿說明，自109年開始試辦香蕉收入保險，保障範圍涵蓋香蕉價跌及量減，開辦以來，連續4年都有出險理賠，112年理賠金額達892萬元創新高。

農業部指出，目前有13縣市、104家農會所轄134個鄉（鎮、市、區）參與，近年已陸續放寬投保資格，簡化投保措施，持續試辦高屏地區春夏蕉方案（價格採2月至9月高屏地區青蕉產地平均價格），並新增開放同一縣市得跨鄉鎮投保，便利農民投保。

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另外，持續補助50%保險費，及針對投保香蕉田區具產銷履歷、有機驗證或同一要保人總投保面積達3公頃以上的蕉農，提高保險費補助比率至60%，部分縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔。

農業部呼籲，因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，期藉由保險機制，降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險；目前已開發27種品項、43張保單，農民踴躍投保農業保險，使營農生活更有保障。（編輯：管中維）1130401