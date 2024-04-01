高鐵售票全通路 開放報手機號碼可累積點數

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（中央社記者余曉涵台北1日電）台灣高鐵今天表示，即日起高鐵售票全通路均開放會員用手機號碼，就可累積Tgo點數外，即日起至30日止，「點數365」平台攜手漢堡王、21Plus等速食品牌，推出買1送1兌換活動。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，高鐵會員「點數365」平台提供數百種商品，涵蓋多項知名品牌，包括統一與全家二大超商、星巴克與路易莎等多種品牌咖啡，另有爭鮮與三商巧福等知名餐飲、舊振南與Mister Donut等人氣點心，以及康是美與萬國通路等生活品牌，最低只要99點起就可兌換。

台灣高鐵指出，即日起至4月30日止，「點數365」平台攜手漢堡王、21Plus等知名速食品牌，推出「美味號召」點數促兌優惠活動。高鐵會員只要用375點TGo點數，就可享漢堡王雞塊（4塊）買一送一，脆洋蔥牛肉堡買一送一也只要570點。

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台灣高鐵表示，即日起高鐵售票全通路均開放會員用手機號碼（需先完成認證）也可直接登入，也就是說可報手機號碼就可以累積點數，會員認證手機號碼程序非常簡便，只要先登入會員帳戶，點選「我的資料」，再依指示逐步操作就可輕鬆完成認證，原身分證字號、會員卡號等登入方式仍可繼續使用。

台灣高鐵指出，響應「台南400」活動，即日起至6月30日，高鐵TGo會員購買高鐵假期「花魁車地景公園」指定行程，即加贈會員數400點。（編輯：李亨山）1130401