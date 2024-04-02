日本廣島拍美照7景點 自帶濾鏡適合閨蜜同遊

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（中央社記者余曉涵台北2日電）日本HIT廣島縣聯盟表示，廣島擁有融合山海景致等豐富特色，適合閨蜜同遊，因此推薦7個自帶濾鏡景點，像是近年在Instagram爆紅的「下瀨美術館」，面對瀨戶內海的超夢幻漂浮藝廊超級好拍。

HIT廣島縣聯盟今天發布新聞稿表示，廣島擁有融合山海景致、藝術、文化等豐富特色，適合與閨蜜同遊，不論想走什麼路線，都能以美照為旅程留下紀念。

HIT廣島縣聯盟指出，首推近年在Instagram爆紅的網美系美術館「下瀨美術館」，由日本建築大師坂茂操刀設計，外觀及內部構造都極具特色，比鄰廣島灣、面對宮島的絕佳位置，可將瀨戶內海美景盡收眼底。

HIT廣島縣聯盟說，廣島東西向海岸線的大人系甜點觀光列車「etSETOra」，是適合女性優雅暢遊海岸線的好選擇，列車外觀以瀨戶內海的「藍」與海浪的「白」為主色調，整體設計沉穩高雅，非常好拍。

HIT廣島縣聯盟表示，結合花卉與藝術的「花之驛站世羅」在4月6日至5月26日將舉辦「春之花祭」，運用25種花卉，在佔地7公頃大的山丘上，打造出多種主題的花田藝術，今年以旅美日籍職棒球星大谷翔平做為主視覺。

HIT廣島縣聯盟表示，位於日本三大景之一宮島對岸的「宮濱大酒店」，因擁有海天一色的絕景露天溫泉，吸引不少旅客住宿，採用無邊際設計的浴池，讓人有泡在瀨戶內海中的感覺。

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今年2月新開幕的足球場「EDION PEACE WINGHIROSHIMA」則是最新的話題景點，HIT廣島縣聯盟說，除了能觀賞足球賽事外，館內設有體驗型的足球主題博物館、周邊商品等，還有巨型名稱裝置物，以及特別邀請日本知名漫畫「足球小將」作者高橋陽一，繪製長8.62公尺、高2公尺的超大壁畫「Peace Wall」。

HIT廣島縣聯盟表示，隱身巷弄街道間鳥居連立的「大島神社」跟捕捉曙光的日出景點「須波稻荷神社」，則是廣島人之間的話題景點，尤其須波稻荷神社有也有一座海上鳥居，更是知名的日出景點，成為不少攝影愛好者趨之若鶩的攝影聖地。（編輯：張銘坤）1130402