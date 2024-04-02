日本草莓殘留農藥氟尼胺 472公斤退運或銷毀

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（中央社記者曾以寧台北2日電）食藥署今天公布最新邊境攔截結果，再有1批從日本進口草莓農藥殘留不合格，約472公斤退運或銷毀。食藥署表示，目前對日本草莓採監視查驗，5月起仍會維持100%逐批查驗。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有10項檢驗不合格產品，如日本草莓及鮮金柑、印尼綠豆、印尼椰糖、泰國黑木耳及鹽漬檸檬等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

此次有1批梅村水菓有限公司自日本進口的「鮮草莓（FRESH STRAWBERRY）」，被檢出殘留農藥氟尼胺0.02 ppm，共472公斤依規定退運或銷毀。此批草莓於3月14日由食藥署受理報驗。

不過，食藥署已於今年初預告、4月1日實施修正「農藥殘留容許量標準」，共22項農藥、101項殘留容許量。其中有4項草莓會用到的農藥，過去國內未定容許量標準，以定量極限為標準，現已修正為亞醌蟎1.0ppm、克凡派0.5ppm、氟尼胺0.7ppm和滅芬座1.5ppm。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，食藥署持續在邊境對日本輸入草莓採監視查驗，採100%抽批，合格才准許輸入；針對違規日本製造廠，處以暫停輸入查驗1個月，目前受處分12家種有10家已屆滿、1家至4月13日止，1家則是屆滿後再次檢出不合格。

林金富說，日本草莓產季至4月底，監視查驗措施也將持續到4月30日止，但接下來仍會維持逐批查驗，若持續有不合格狀況，就不會調降邊境抽驗頻率，且若下個產季違規情形持續，也可能再次採取監視查驗措施。

食藥署統計，自112年9月25日起，到今年3月25日止，邊境受理日本進口草莓報驗共767批，不合格批數共31批，不合格率4.04%，原因包括氟尼胺、賜派滅、亞醌蟎代謝物、亞滅培、祿芬隆、亞派占滅派林、必芬蟎、護汰寧等農藥殘留。

此外有1批鮮果園貿易有限公司自日本進口的「鮮金柑（FRESH CITRUS）」，被檢出殘留農藥氟大滅0.03 ppm，共102公斤依規定退運或銷毀。林金富說，這是該業者同品項近半年首次違規，邊境抽驗頻率將從一般抽批提升為加強抽批。（編輯：陳清芳）1130402