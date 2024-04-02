清明連假返鄉東部 公共運輸加碼享在地有腳優惠

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）清明節連假公路局鼓勵搭乘公共運輸，推出東部限定版「在地有腳活動租車優惠」，同時加開行駛玉長公路客運，方便旅客接駁台鐵火車。

公路局台東監理站長洪美芳今天告訴中央社記者，掃墓是台灣許多家戶年度團聚、慎終追遠的大日子，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，回到東部返鄉掃墓的民眾可以搭配東部地區限定優惠加碼，暢享雙重優惠。

她指出，自4日起至7日晚上12時止，加碼「在地有腳活動租車優惠」，只要搭乘東部指定國道客運路線，持指定業者租車憑證及客運去回程票根或購票證明，即享回程車票優惠，租汽車折新台幣200元、租機車折100元優惠。

另外，也可持東部合法旅宿業住宿憑證及台灣好行套票，享東部北宜、北花線4人同行1人免費，回程再享總票價折抵200元（不得與在地有腳活動租車優惠重複折抵）。

洪美芳表示，為守護東海岸夜間返鄉過節的民眾，台東監理站協調興東汽車客運股份有限公司「8181」玉里一寧埔一成功 （經玉長公路）客運路線，配合台鐵公司於3、4、7日共加開4班車。

班次如下，3日增開下午4時台東成功往花蓮玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵加班車自強號5255次（逆行）對號車接駁；4日增開清晨3時50分花蓮玉里往台東成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵加班列車自強號5258車次（順行）對號車接駁。

7日增開下午4時台東成功往花蓮玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵加班列車自強號5255車次（逆行）對號車接駁；7日增開晚上8時20分花蓮玉里往台東成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵實名制加班列車自強號434車次（順行）對號車接駁。

洪美芳提醒用路人，連假期間國道、省道出遊車潮眾多，且尖峰時段的交通需求遠大於可供服務容量，塞車是在所難免的事，用路人應發揮耐心與愛心，記得善用交通部公路局「iBus公路客運」網頁或APP，就能輕鬆取得客運路線資訊並掌握預估到站時間。

她建議大家多利用大眾運輸工具返鄉或旅遊，快樂出門，平安回家。（編輯：戴光育）1130402