花蓮強震增至9死 天王星33歲失聯女住戶確認身亡

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（中央社記者張祈、盧太城、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，死亡人數目前增至9人；搜救隊稍早在天王星大樓土堆中找到33歲失聯住戶康姓女子，經確認已身亡，估計要再1至2小時才能將康女拉出。

據了解，強震後康女回到屋內救貓，而後大樓傾斜倒塌，住在7樓的康女失聯。特搜隊出動大批人力搜救、出動生命探測儀，在土堆中找到康女，經呼喊康女無反應；目前特搜人員已出動破壞器材排除障礙物，嘗試接近康女。

33歲康女為國立花蓮高農老師，在花農擔任代課輔導老師2年，為台中人，校方已聯繫家屬，家屬今晚將抵達花蓮。

太魯閣國家公園得卡倫步道3人遭落石擊中，皆傷重身亡，死者分別65歲何姓女子、64歲蘇姓女子、64歲陳姓女子；44歲余姓女子在園區台8線183.2公里進行邊坡工程維護，遭落石砸中，經送醫不治死亡。

欣欣水泥和仁礦區1人死亡，礦區人員地震後搜尋時，發現66歲李姓男子遭落石擊中，已呈現明顯死亡。

強震造成蘇花公路多處道路落石，交通受阻，搜救人員搶通崇德、匯德隧道間落石；警消在匯德隧道停車場發現1輛轎車遭落石擊落，車內31歲張姓男子死亡。大清水隧道貨車遭落石砸中，車內46歲吳姓男子當場身亡。

另外，還有1名身分待查死者，此名死者在中橫公路台8線181.5處被發現遭落石擊中身亡。（編輯：陳仁華）1130403