花蓮強震陸路交通斷 海空運增班協助疏運

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）清明連假前夕，花蓮今天上午發生芮氏規模7.2大地震，鐵路及公路交通中斷，交通部除要求台鐵及公路局積極搶修，也責成航港局及民航局調派船舶及加開班機，協助東部疏運。

交通部發布新聞稿，花蓮上午的地震，造成台9線蘇花公路及北迴鐵路阻斷，嚴重影響清明連假東部交通疏運，已要求公路局及台鐵積極搶修，並責成航港局緊急調派船舶，民航局協調航空公司加開班機協助東部疏運。

航空部分，民航局協調航空公司，增開往花蓮的加班機，今天華信航空增開高雄往返花蓮下午及晚上各1班，台中往返花蓮晚上1班，立榮航空增開台北往返花蓮下午及晚上各1班；明天上午立榮航空再增開台北往返花蓮1班。

海運部分，航港局緊急調台北快輪及新台馬輪投入疏運，蘇澳到花蓮今天啟動可載運230輛小客車的台北快輪前往蘇澳港疏運，下午3時於蘇澳港開放民眾登記，明天上午6時30分，開放車輛於蘇澳港11號碼頭上船，上午9時30分開航前往花蓮港；花蓮到蘇澳，今天下午3時於花蓮港開放民眾登記，明天中午12時開放車輛於花蓮港14號碼頭上船，下午3時開航，晚上7時返抵蘇澳港。

航港局也已協調台鐵公司，明天加開列車，協助託運車輛民眾搭乘，並另協調公路局安排接駁車輛接送民眾往返蘇澳新站至蘇澳港，及花蓮火車站至花蓮港間。（編輯：陳政偉）1130403