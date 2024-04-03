更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震4/208
首頁 / 生活

花蓮強震陸路交通斷 海空運增班協助疏運

2024/4/3 18:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北3日電）清明連假前夕，花蓮今天上午發生芮氏規模7.2大地震，鐵路及公路交通中斷，交通部除要求台鐵及公路局積極搶修，也責成航港局及民航局調派船舶及加開班機，協助東部疏運。

交通部發布新聞稿，花蓮上午的地震，造成台9線蘇花公路及北迴鐵路阻斷，嚴重影響清明連假東部交通疏運，已要求公路局及台鐵積極搶修，並責成航港局緊急調派船舶，民航局協調航空公司加開班機協助東部疏運。

航空部分，民航局協調航空公司，增開往花蓮的加班機，今天華信航空增開高雄往返花蓮下午及晚上各1班，台中往返花蓮晚上1班，立榮航空增開台北往返花蓮下午及晚上各1班；明天上午立榮航空再增開台北往返花蓮1班。

海運部分，航港局緊急調台北快輪及新台馬輪投入疏運，蘇澳到花蓮今天啟動可載運230輛小客車的台北快輪前往蘇澳港疏運，下午3時於蘇澳港開放民眾登記，明天上午6時30分，開放車輛於蘇澳港11號碼頭上船，上午9時30分開航前往花蓮港；花蓮到蘇澳，今天下午3時於花蓮港開放民眾登記，明天中午12時開放車輛於花蓮港14號碼頭上船，下午3時開航，晚上7時返抵蘇澳港。

航港局也已協調台鐵公司，明天加開列車，協助託運車輛民眾搭乘，並另協調公路局安排接駁車輛接送民眾往返蘇澳新站至蘇澳港，及花蓮火車站至花蓮港間。（編輯：陳政偉）1130403

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮強震 鴻海捐款8000萬元、台新金捐1000萬賑災
172.30.142.15