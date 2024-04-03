校舍地震災損 北市景美女中3年級線上教學1週

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）受花蓮強震影響，台北市景美女中3年級校舍出現鋼筋裸露等狀況，校方評估後決定今天停課1天，下週也改為線上授課，確認安全無虞再安排學生返校。

花蓮上午發生芮氏規模7.2地震，台北市景美女中3年級所在校舍「勵學樓」因有鋼筋裸露、教室燈座掉落等問題，校方邀集教師會討論後，決定3年級18個班級停課1天，影響608名學生。

景美女中校長周寤竹表示，下午已經請結構技師協助評估勵學樓安全性，並開始清理教室內部，但修繕需要時間，所以還是保守一點，決定先安排8日到12日進行線上課程，待確認安全無虞，再讓學生恢復正常上課。

周寤竹說，經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，老師線上教學實戰經驗已非常豐富，下週可以依據各自使用習慣選擇直播授課地點，不限在校內或校外。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市教育局表示，景美女中勵學樓即日起封閉進行檢修，高3學生可於7日下午2時至5時返校拿取書本等物品，線上上課期間若須借用載具設備，可於8日起至校內資訊組借用，無網路者可至新圖書館使用校內網路。

教育局統計至晚間6時，共202所學校及幼兒園通報災損，其中6所國高中、7間幼兒園及1所實驗教育機構部分或全部停課，影響6760名學生。停課學校中，稻江商職、大安高工、誠正國中、民族實中、師大附中已確認下週可返校正常上課。（編輯：方沛清）1130403