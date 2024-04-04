鼓勵越生留台工作 越籍教授阮文齡成最佳代言人

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（中央社記者陳家倫河內4日專電）中正大學資工系助理教授阮文齡取得博士學位後留在系上任教，成為該校第一位越籍教授。台灣新型專班近日赴越南招生，除提供獎學金還保證在台就業，阮文齡化身最佳代言人。

台灣面臨少子化考驗，為因應半導體產業可能遭遇的缺工困境，台灣各大學與企業合作開設新型專班向國際人才招手，提供全額獎學金與生活費，學生畢業後必須在台工作兩年，各校近日到越南宣傳，阮文齡是隊中一員。

37歲的阮文齡談及赴台求學的緣由，國立中正大學2015年到越南招生，他因研究興趣吻合加上拿到中正大學的獎學金，旋即於隔年赴台並花3年取得資訊工程博士學位，又做了2年的博士後研究。

阮文齡說，當初原已打算到美國教書，但正在念幼兒園的兒子捨不得離開「會發糖果的老師」，且太太也很喜歡台灣，讓他轉念決定留在台灣並取得中正大學教職，成了中正大學首位越南籍教授。

阮文齡在中正大學資工系教書2年，主持的實驗室有12名碩博士生，其中越籍碩士生與博士生各1名。阮文齡和其他教授觀察發現，大部分越南學生的研究能力都很好，越生赴台有助充實實驗室的研究能量。

他觀察，越南學生的理論、知識都很強，唯獨實作能力比較不足，這需要充足與先進的設備來輔助，台灣在這方面具備條件，有助越南學生縮小學用之間的落差，這也是越南學生喜歡出國留學的原因。

越南近年將半導體列為重點發展產業，並預計到2030年培育5萬名半導體工程師，台灣的新南向政策也在找尋人才。阮文齡認為，若台灣的大學在半導體領域對於和越南一起研究有想法並展開合作，相信是越南所樂見的。

新型專班（國際產業人才教育專班）要求學生畢業後至少留台工作2年。阮文齡說，台灣生活成本較歐美國家低，加上文化和越南相近，往返兩地搭機只需幾小時，這都是越南學生畢業後願意留台工作的加分因素。

中正大學機械工程學系助理教授林昱辰也是招生團隊的成員，這是他第2次到越南招生，受到太太很喜歡越南又學越文的影響，林昱辰能用越文和人噓寒問暖、簡單交流。

他說，國立大學雖然較沒有招生壓力，但人才永遠不嫌多，越南高素質學生很多，學習動機強有利學術研究，加上人格特質願意吃苦耐勞，學成之後應該很能適應半導體產業的高壓。

林昱辰認為，台灣與越南在半導體領域可以就人才互相交流合作，但必須要長期扎根。這次是台灣的新型專班來越南招生，但越南也可考慮和台灣的大學長期合作在當地成立一個專班，建立起學士班加碩士班的雙聯學位。

針對促進越生赴台就讀，林昱辰說，兩邊的教師可以多交流、互相推薦學生；此外，台灣各校在半導體領域都有自身的研究重點，因此台灣的大學不分公、私立應多到越南推廣，有助加深越南學生對各校的認識。

他觀察，這次到越南與學生互動後發現若干問題，首先，前來詢問的學生對於說英文不是那麼自信，無法敞開交流導致他能收到的訊息隨之打折扣，難以正確評估學生的需求與期待。

此外，教育部共核定100多個新型專班，林昱辰認為，如何幫學生找到適才適所的課程與未來就業方向非常重要，事關學生未來的生涯規劃，應該要有相關配套，幫學生精準找到自己的落點。（編輯：郭中翰）1130404