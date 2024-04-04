花蓮強震後助重建 灌溉及水保設施申請年限放寬

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）因應花蓮強震，農業部今天表示，為協助災區受損的各項管路灌溉設施、山坡地農地水土保持及附屬設施加速重新施作，原補助農民施設的管路灌溉、水保設施，再次申請年限放寬。

農業部農田水利署發布新聞指出，為協助災區受損儘速重建，有關其補助農民施設之管路灌溉設施，補助種類共計4種，尚未達使用年限，卻因花蓮強震損壞，因屬天然災害不可抗力因素，得不受再次申請年限的限制，可再次向農水署申請補助。

這4種包含1.「調蓄類之蓄水槽」，例如鋁合金、塑膠、不鏽鋼材質；2.「田間類之穿孔管、噴頭等」；3.「動力類之馬達、引擎、抽水機」；4.「相關調控類設施等」。申請資訊可至農田水利署官網查看，或洽詢聯絡窗口陳科長（手機：0920-647-938）。

另外，針對農民向農水署申請山坡地農地水土保持及附屬設施（蓄水池）補助，未達使用年限，卻因花蓮強震導致補助設施毀壞或功能受損，需重新施作者得再次申請補助。

有關申請方式與補助對象及範圍、受理機關聯絡方式、申辦流程等及相關表單，可至農水署官網下載，或電洽聯絡窗口章科長（手機：0932-458-227）。（編輯：李亨山）1130404