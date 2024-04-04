花蓮地震災區勞保等被保險人 免繳半年保費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北4日電）花蓮昨天發生強震，勞動部今天說，行政院已公告這次災區範圍為花蓮縣，針對災區受災的勞保、職保、就保被保險人，將給予6個月的保險費補助。

花蓮昨天上午7時58分發生規模7.2地震，造成屋損及道路坍塌，勞動部今天晚間發布新聞稿指出，除了啟動天災臨工措施外，針對災區受災的勞保、職保、就保被保險人補助保險費。

勞動部表示，行政院昨天已公告此次震災災區範圍為花蓮縣，將依照「災害防救法」規定，針對災區受災的勞保、職保、就保被保險人，給予6個月的保險費補助，並將依花蓮縣政府所送受災名冊主動比對，民眾不需提出申請。

勞動部表示，勞保、職保被保險人如在災區因天然災害導致傷病而不能工作，且未能取得原有薪資者，可從治療當日起請領傷病給付，普通傷病給付門診治療即可請領。

另外，也提供受災投保單位得依個案辦理勞保、職保、就保及勞工退休金緩繳並免徵滯納金相關措施。

勞動部提醒，受災勞工如有就醫診治或休養需求而無法上班，可依勞工請假規則請普通傷病假，但勞工受傷如果是執行職務所致而經認定為職業災害，雇主應依法給予公傷病假，並給予醫療費用及原領工資等補償。

對於不幸罹難者，勞動部表示，雇主應給予其遺屬喪葬費及死亡補償，若職災勞工有職災保險，可依規定請領職災保險給付，雇主也得依法抵充職災補償責任。（編輯：李亨山）1130404