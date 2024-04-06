新台馬輪7日暫返既定運務 蘇花海運備援停一天

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（中央社記者陳至中台北6日電）花蓮地震使東部公路中斷，新台馬輪緊急被調派協助，航港局表示，今天中午最新協商結果，因為明天是清明連假最後一天，將返回台灣、馬祖間運務，蘇花海運備援將暫停一天。

交通部航港局今天中午發布新聞稿指出，由於東部公路尚未全面恢復通車，今天持續安排新台馬輪協助，上午9時從蘇澳港開往花蓮港，總計疏運車輛35部、旅客67人。

新台馬輪下午預計1時30分由花蓮港開往蘇澳港，目前登記計車輛61部、旅客145人。

航港局統計自4月4日啟動蘇花海運備援機制，到6日、3天總計開航8航次，疏運647人、載運各類車輛514輛。

明天（7日）是清明連續假期的收假日，根據航港局今天中午與連江縣政府的最新協商結果，新台馬輪7日將返回執行既定的台馬間運務，暫停提供蘇花海運備援服務。後天（8日）將再支援最後一天疏運，滿足民眾往來蘇花的人車交通需求。

在支援蘇花期間，航港局感謝馬祖鄉親的體諒，以及2家民間航運業者億洋航運公司（台北快輪）及全港通航業公司（新台馬輪）的大力幫忙。相關船舶及託運車輛相關訊息可參考航港局網站「因應0403地震蘇花海運備援資訊專區」。（編輯：陳政偉）1130406