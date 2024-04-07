世界衛生日 伴侶盟籲政府提供跨性別者友善醫療

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（中央社記者張雄風台北7日電）今天是世界衛生日，性別平權團體伴侶盟呼籲政府提供跨性別者更加友善、專業的醫療環境，更應將有關性別敏感度訓練以及與此相關專業醫療訓練，納入醫療新進人員及在職教育中。

每年4月7日為世界衛生組織（WHO）所制定的世界衛生日，今年主題是「我的健康，我的權利」，旨在強調「健康權」作為一種基本人權，世界各地的人應該都要有權利獲得可近性高、優質的醫療服務。

台灣伴侶權益推動聯盟今天發布新聞稿表示，有不少跨性別者需要醫療服務與照顧，從心理健康支持、賀爾蒙補充、上半身手術、性別重置手術等，有太多時刻需要在各個科別的門診中打交道。

然而伴侶盟在近兩年間舉辦6場焦點團體、接觸近40名以上跨性別者的資料顯示，台灣能提供給跨性別者的醫療支持仍嚴重缺乏，醫療環境也不足夠友善到能接住跨性別群體。

伴侶盟指出，醫療費的高負擔也是沉重困境，目前賀爾蒙補充、性別重置手術都不在健保補助中，有些負擔不起自費藥的跨性別者，只能選擇買私藥或買避孕藥自行調整賀爾蒙；也有一些跨性別者在所居的區域沒有醫療服務，只能跨區到大城市，然而高昂的交通費也阻礙了他們尋求醫療支持的機會。

伴侶盟表示，為了能更周全地提供跨性別者健康照護，世界跨性別健康組織（The World Professional Association for Transgender Health, WPATH）於2022年發布「跨性別者照護標準」第8版，目標是為醫事人員提供臨床照護指引，以協助跨性別社群獲得安心有效的照護，並實現其對性別認同的個人目標。

其中關注的重點，已不再侷限於「診斷」跨性別或緩解性別不安，而是更著重於跨性別與多元性別者（transgender and gender diverse people, TGD）整體層面的性別肯認照護及落實。

此外，也包含醫療系統應為社群提供性別肯認的必要醫療項目，確保所有公民都能在平等的基礎隨時獲得可負擔的醫療處置；提升醫療資源可近性，避免跨性別者使用私藥等未妥善被追蹤的狀況發生；在醫療環境中使用的語言，應維持安全、尊重的原則。

伴侶盟籲請衛福部參考此指引，並進行在地化的相應調整，以提供跨性別者更加友善、專業的醫療環境；更應將有關性別敏感度訓練以及與此相關專業醫療訓練，納入醫療新進人員及在職教育中。

伴侶盟今年開設「跨性別問代誌」諮詢管道，提供給所有人安心且專業的線上問答平台。（編輯：張雅淨）1130407