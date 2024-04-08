0403花蓮地震 縣公布道路、橋梁交管情形

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（中央社記者李先鳳、李卉婷花蓮縣8日電）0403花蓮地震，包括花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、秀林鄉多處道路邊坡坍方、路基掏空實施交管。花蓮縣警方今天彙整提供相關資訊，提醒開車民眾提前改道行駛。

花蓮縣警局今天公布資訊，花蓮市(道路12處、橋梁1處)部分，包括中山路與福建街口、軒轅路與五權街口、五權街與花崗街口、重慶路與光復街口、中山路與北濱街口、中正路與明禮路口、明禮路與公園路口、三民街與公正街口、福建街與光復街口、福建街與博愛街口、博愛街與廣東街口、北濱街33巷，以及美崙溪橋(尚志路至國興1街)。

秀林鄉(道路2處)，包括台9線158K至165K(下清水橋至崇德路段)每日放行3次(6至8時、12至13時、17至19時)，夜間實施預警性封閉，另台9線158K+600(下清水橋)採單線雙向開放小型車(限重5噸)通行。

台8線110K+200至187K+800(大禹嶺至太魯閣路段)於10時，下午1時及3時等3個時段放行，5時開放天祥地區民眾自用車輛運送物資後，進行夜間封閉管制；天祥往西(大禹嶺)方向10時、1時及3時等3時段放行，並於4時放行後執行夜間封路管制。

壽豐鄉(道路1處、橋梁2處)，包括台11線8K+400至9K(鹽寮路段)封閉北上車道，調撥南下車道開放雙向通行；壽豐2號橋(吉利橋)；壽豐3號橋(壽豐鄉共和村魚池52號旁)。封閉吉安鄉中山路1段(仁里5街口至中山路1段113巷口)。豐濱鄉台11線39K(豐濱鄉磯崎村)採單線雙向通行。

縣警局長王旭昌表示，上午針對各重要路口(包括花蓮市中正路與明禮路口、中山路與重慶路口、中山路與北濱街口、吉安鄉中山路1段與宜昌1街口、中山路1段與仁里5街口等處)部署交管警力21人。

因應道路交通管制，改道建議資訊，十六股大道美崙溪橋(花蓮市尚志路至國興1街)，改道由三號橋往農兵橋、尚志橋行駛。

花蓮市天王星大樓周邊道路(花蓮市重慶路、北濱路、軒轅路等)，改道重慶路、博愛街、廣東街、福町路、中華路、公園路行駛。統帥大樓周邊道路(中正、明禮路口等)，改道中正路、中山路、林森路行駛。

部立花蓮醫院就醫可由中正路行駛，員警已編排交通疏導崗以燈控方式，就醫不受影響。花蓮市花崗國中，改道由中正路、復興街、公園路行駛。山海關大樓(吉安鄉中山路1段)，改道由吉安鄉中山路、中華路或由吉安鄉南埔8街、德安6街行駛。

花蓮警方表示，依縣府資料，全縣受損建物通報共233件，其中黃單29件、紅單32件，後續依搶災工程配合交管。市區道路、橋梁部分將於重要路口設置告示牌面，省公路、橋梁則於公路資訊看板(cms)即時發布最新交通管制訊息。（編輯：孫承武）1130408