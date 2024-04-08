藍委憂寶林案傷客家粄條買氣 籲客委會澄清重振

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）國民黨立委徐欣瑩今天質詢寶林茶室案影響客家粄條商機，呼籲客委會協助澄清、重振買氣。客委會主委楊長鎮允諾辦理，並感謝衛福部已更名為「邦克列酸」，趨中性。

立法院內政委員會今天安排客家委員會主委楊長鎮率同所屬及財團法人客家公共傳播基金會董事長陳邦畛列席報告業務概況，並備質詢。

徐欣瑩質詢時關注寶林茶室事件，使得客家粄條無辜遭受波及，希望客委會協助粄條產業澄清，幫助新埔、美濃粄條美食等業者重拾商機。

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楊長鎮表示，會先做了解。他提到，這次事件因為不是米本身出問題，也很感謝衛福部已將「米酵菌酸」做了中性翻譯，以音譯更名為「邦克列酸」（Bongkrekic Acid）。

另外，徐欣瑩指出，新竹縣舉辦客家活動要唱歌謠，但遭遇版權問題而無法唱，希望客委會發函了解。楊長鎮說，客委會出版過相關歌本，內容會做更新，不過一般來說，山歌是傳統歌曲，比較沒有版權問題，若有問題時，會配合辦理。（編輯：張雅淨）1130408