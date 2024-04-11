更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

搭計程車毛小孩同行 調查：寵物乘車需求增6成

2024/4/11 17:16（4/11 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
每年的4月11日為國際寵物日，根據叫車平台Uber公布的一項調查結果顯示，2023年寵物乘車需求較2022年大幅增加6成，顯示民眾出門帶毛小孩同行的頻率愈來愈高。（Uber提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月11日
每年的4月11日為國際寵物日，根據叫車平台Uber公布的一項調查結果顯示，2023年寵物乘車需求較2022年大幅增加6成，顯示民眾出門帶毛小孩同行的頻率愈來愈高。（Uber提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）今天是國際寵物日，計程車叫車平台Uber公布一項調查，2023年寵物乘車需求較2022年大幅增加6成，飼主帶毛孩同行頻率愈來愈高。

Uber發布新聞稿，與合作車隊自2021年起開始提供寵物友善的「毛孩優步」乘車選項，至今遍及全台9個城市。根據Uber App大數據統計，「毛孩優步」乘車選項在2023年的搭乘趟次較前1年大幅增加6成，顯示消費者攜帶寵物同行移動的需求持續增加。

Uber說，「毛孩優步」是因應消費者對於寵物日常生活及身心健康的重視，經常有陪伴寵物外出放風出遊，或是到醫院看診等各式移動需求。

Uber與合作車隊所推出的「毛孩優步」乘車選項，一次共可容納2名乘客和1隻寵物，車資計費方式與「菁英優步」乘車選項相同，並已含附加寵物毛髮清潔費新台幣40元。

Uber說，鼓勵攜帶貓狗的乘客在行程中使用牽繩、胸帶或手提籠，其他動物則必須放在封閉式寵物袋或寵物籠內。經職業駕駛同意後，乘客才能於行程中將寵物解開相關控管措施。

另外，Uber Eats平台上訂單銷售數量統計結果也顯示，近半年外送熱銷的寵物品項前10名中，其中9項商品都是重量較重的貓砂，或是針對寵物不同營養需求的配方飼料。（編輯：陳政偉）1130411

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99