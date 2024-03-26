Uber App增錄音功能 避免爭議行為各說各話

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）Uber今天宣布，叫車App新增錄音功能，明天上線，未來合作車隊駕駛與乘客間若有爭議行為，Uber與車隊可透過錄音調查釐清，避免各說各話。

Uber發布新聞稿，Uber App全新行程錄音功能將於27日上線，為合作車隊駕駛與Uber App乘客添增行程安心。

Uber台灣公關總監潘瑞蓮告訴中央社記者，有時駕駛與乘客間的爭議，會流於各說各話，例如，乘客認為駕駛言語暴力，但駕駛否認，或是駕駛指乘客關門太用力，乘客不以為然等，有了錄音功能，Uber與合作車隊在釐清爭議時就有依據。

Uber新聞稿指出，在行程中如果遭遇有安全疑慮的情況，無論是合作車隊職業駕駛或是乘客，均可透過各自智慧型手機上的Uber App，按下藍色盾形圖示，點選安全工具箱中的「錄音」功能選項，並且按下「開始」鍵進行錄音，這項功能僅可在行程期間使用。

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乘客或是合作車隊職業駕駛可以選擇在行程結束後須回報安全事件時，可自行決定是否要透過Uber App分享錄音內容給安全團隊。

Uber說，乘客或職業駕駛在行程期間使用錄音功能時，音訊檔案會加密儲存在使用者的手機上，任何人（甚至是錄音者）都無法存取內容。只有在使用者透過Uber App提交安全事故報告並附加音訊檔案後，安全團隊才能獲得授權存取檔案，並依合作車隊相關條件與條款採取適當行動。（編輯：陳政偉）1130326