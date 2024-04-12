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端午節離島航班 4/15上午9時開放訂位

2024/4/12 10:31
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（中央社記者余曉涵台北12日電）民航局今天指出，端午節連假疏運期間，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1042架次，共9萬4713個座位數，並自4月15日上午9時起開放訂位。

端午節有3天連假，交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，規劃6月7日到6月11日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供1042架次，共9萬4713個座位數，4月15日起上午9時開放訂位。

民航局說，端午節連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司都已依據市場需求規劃航班。

在運能方面，民航局表示，澎湖航線544架次、5萬3014個座位數；金門航線380架次、3萬3664個座位數；馬祖航線118架次、8035個座位數。

民航局指出，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒，端午連假疏運期間，尖峰時段6月7日至6月9日台灣出發往離島方向，以及6月9日至6月11日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效利用。（編輯：黃世雅）1130412

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