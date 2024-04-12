更多編輯台推薦新聞：
希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

民眾攜鍬形蟲等397隻活體甲蟲闖關 裁罰送法辦

2024/4/12 15:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北12日電）防檢署今天表示，4月初協同財政部關務署在桃園機場2度查獲劉姓旅客，從馬來西亞、日本私運活體甲蟲共397隻闖關，因是植物有害生物，除未申報已裁罰，並移請司法機關偵辦。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，桃園分署4月初偕同財政部關務署台北關，在桃園國際機場2度查獲劉姓旅客，蓄意自馬來西亞、日本私運活體甲蟲計397隻，包含鍬形蟲、兜蟲及金龜子等闖關。

防檢署指出，違規輸入活昆蟲，屬於「植物防疫檢疫法」 第15條規定禁止輸入的有害生物，入侵將嚴重危害台灣農業生產安全、影響生態平衡；違者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣15萬元以下罰金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

關於這名劉姓民眾如何2度闖關，防檢署說明，4月首次自馬來西亞私運時，因為同時準備死昆蟲標本，企圖藉由主動申報檢疫，待取得免檢疫證明後，將另外匿藏於託運行李箱內的活體甲蟲蒙混闖關；由於檢疫同仁有職業敏感度，協請海關執行指定查驗，因而識破計謀，破獲私運活體甲蟲1批，計254隻。

第2次則是時隔數日後，這名旅客想故技重施，改從日本私運活體甲蟲闖關，桃園分署與台北關人員攜手合作，再度查獲走私活甲蟲1批，計143隻。（編輯：陳政偉）1130412

#海關
#防檢署
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.100