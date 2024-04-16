嘉南高屏防36度高溫 高雄旗津達36.2度
2024/4/16 14:56（4/16 15:12 更新）
（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署今天提醒嘉南、高屏4縣市留意攝氏36度以上高溫；截至下午2時許，以高雄市旗津區攝氏36.2度最高，嘉義縣大埔鄉36度次之。
中央氣象署下午更新高溫資訊，天氣炎熱，今天中午前後高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；嘉義縣、台南市地區為黃色燈號，預防36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，最高溫為高雄市旗津區36.2度，其次是嘉義縣大埔鄉36度；其他縣市部分，屏東縣內埔鄉為35.7度、台東縣長濱鄉34.9度、台南市南化區34.4度；北部則以台北市信義區32.8度最高。（編輯：張雅淨）1130416
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