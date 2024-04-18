開箱老照片》揭開北韓神秘面紗 台灣首度包機直飛平壤

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（中央社網站）1995年（民國84年）4月18日：中國兩岸工業協會理事長張世良在「前進北韓最高機密記者會」宣布，由台北直飛平壤的歷史性包機4月26日啟程。

當世界冷戰局面結束，東西德柏林圍牆拆除，蘇維埃共黨政權瓦解之際，仍堅持社會主義的北韓，對台灣旅遊業者來說是一個獨具特色的旅遊處女地。

1995年4月26日，華航班機載滿200多名國內旅客飛越日本、俄羅斯，降落在平壤國際機場，寫下台灣民航史上第一次飛航北韓的紀錄。

此次行程包括平壤、板門店、妙香村及開城等地，也參加北韓史上首次世界級的國際和平體育文化大典活動，欣賞5萬名北韓學生少年體育團體藝術表演，以及平壤著名雜技團的精湛演出等。

想看更多平壤包機的照片，立即到中央社影像空間。1130418