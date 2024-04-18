桃園連3天停電 王美花：纜線和氣候所致

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（中央社記者郭建伸台北18日電）桃園市今天連續第3天發生停電，朝野立委關注為何都是桃園停電。經濟部長王美花在立法院備詢表示，因為纜線很長、設備很多，加上今天早上有雷雨，相關氣候問題會導致機組故障，但台電都用最快時間維修。

桃園市大園、中壢青埔、藝文特區一帶16日有1萬807戶停電，昨天晚間平鎮區又有3094戶停電，不料今天上午桃園區、龍潭區又陸續發生停電。台電表示，龍潭區今天上午因饋線跳脫，造成9937戶停電，目前仍有1612戶搶修中；桃園區上午也有17戶停電，搶修並查明事故原因中。

立法院經濟委員會今天審查113年度中央政府總預算案經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金，王美花應邀列席備詢。

民眾黨立委張啓楷質詢指出，桃園不只16日發生停電，今天早上桃園又停電，到底怎麼回事。

台電總經理王耀庭備詢表示，這是配電問題，因為線路總長約30幾萬公里，其中某些地方偶爾有狀況發生。

王美花表示，因為纜線很長、設備很多，加上今天早上有雷雨，相關氣候問題會導致機組故障，有些故障問題台電可很快修復，有些設備若要更換，得花多一點時間修復，但台電都用最快時間維修。

國民黨立委王鴻薇質詢指出，桃園這幾天連續跳電，今天早上又再度停電，桃園居民快崩潰，這狀況幾乎是分區停電，王美花是否要跟桃園居民致歉，且是否保證桃園近期不會再停電。

王美花表示，台電在第一時間就跟桃園致歉，雖不能保證未來狀況，但若發現設備損壞，台電一定會用最快時間修復。（編輯：翟思嘉）1130418