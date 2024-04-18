日本檢出野鳥禽流感病原 防檢署籲養禽業續防疫

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）農業部防檢署今天召開113年第3次候鳥遷徙北返預警會議，專家研判候鳥逐漸北返，傳播禽流感病原風險雖然降低，但日本仍從野鳥檢出病原，提醒養禽業者持續落實防疫。

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農業部動植物防疫檢疫署發布資訊指出，邀集台北市野鳥學會、東海大學、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開113年第3次候鳥遷徙北返預警會議，專家研判度冬候鳥大部分族群已離境，本週僅觀測到少數零星個體，在西南的彰化、雲林、嘉義及台南沿海過境鷸鴴科鳥類分布則增加。

專家認為，雖然氣溫上升、候鳥逐漸北返，候鳥傳播病原風險降低，但是養禽業者仍不可掉以輕心，應持續落實防疫；包含日本於112年10月至113年4月17日止，累計檢出139件野鳥案例（不含環境檢體），其中以巨嘴鴉（地區留鳥）61件為最多，且每個月都有檢出案例，顯示病原經野鳥（地區留鳥）傳播風險仍在。（編輯：管中維）1130418