南高屏、嘉市逾38度 台南玉井39.7度最高溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天下午更新高溫資訊，西南風影響，彰化以南、南投及台東等地留意高溫；截至下午2時許，包含嘉義市、南高屏地區氣溫皆超過攝氏38度，其中以台南市玉井區39.7度最高。

中央氣象署持續更新高溫資訊，西南風影響，天氣炎熱，台東縣已有焚風發生，今天白天彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；南投縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣為黃色燈號，留意36度以上高溫。

根據氣象署網站，今天截至下午2時許，包含嘉義市、南高屏地區氣溫都已超過38度，其中以台南市玉井區39.7度最高，高雄市內門區38.7度、嘉義市東區38.2度、屏東縣內埔鄉38.1度次之。

其他縣市部分，彰化縣北斗鎮37.6度、嘉義縣大埔鄉37.3度、雲林縣斗南鎮37.2度、南投縣中寮鄉36.1度、台東縣達仁鄉34.3度。

根據資料，嘉義縣大埔鄉3月24日下午曾出現39.1度高溫，今天台南玉井以39.7度超越，暫居今年最高溫。然而氣象署預報員林定宜表示，此2站皆為自動測站，不列入正式紀錄。（編輯：張雅淨）1130421