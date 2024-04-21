東京彩虹驕傲遊行登場 謝長廷讚台灣同婚合法獲喝采

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）一連3天的日本規模最大LGBTQ活動「東京彩虹驕傲」今天舉辦遊行，包括台灣隊在內，約1萬5000人參加。多國駐日大使上台致詞，駐日代表謝長廷說，「台灣是亞洲唯一同婚合法的國家」，獲得參與活動者熱烈掌聲。

「東京彩虹驕傲」（Tokyo Rainbow Pride）今年是第30週年，主題訂為「在變革發生前不會放棄」，自19日起到今天，在東京代代木公園舉行，今天在東京澀谷區的遊行是活動最高潮。主辦單位表示，此次參與人數共有1萬5000人，創新高，參與的攤位也是歷年來最多。

來自台灣的財團法人台灣紅絲帶基金會及民間組織「台灣伴侶權益推動聯盟」共組台灣隊參與活動。遊行時，由台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲率隊參與，台灣隊推出具有台灣風格的花車，由「非常女」（台灣變裝皇后百百扮裝）、日本男優陳光以及東京新宿、上野同志酒吧網紅等人打頭陣。

謝長廷、美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）等多國駐日大使遊行前在代代木公園舞台會場受邀上台致詞並合照，謝長廷與易曼紐並排合照。

謝長廷被安排在易曼紐致詞前以日文致詞，他說：「台灣是亞洲唯一同婚合法的國家，雖然歷史僅5年，相較於丹麥、美國等歐美國家歷史比較短，但至今有逾1萬對的同性伴侶登記結婚，其中約有400對是異國結婚。現在在台灣，婚姻的多樣性、愛的多樣性被尊重為重要的人權之一。」

謝長廷說：「台灣起初支持同婚的比例僅30%，但現在已升至62%，有很大的進步。我相信，在台灣能成功的話，在亞洲，尤其是日本，也能成功。」此話一出，現場揚起熱烈掌聲。

易曼紐致詞表示，支持婚姻的自由與平權，希望各國能藉由國內法法制的完善支持同婚，制訂法律條文，基於愛，不是具有排斥性，應該具有包容性。

他說，支持同婚並非僅靠「東京彩虹驕傲」這一天的活動，而是大家每一天都要努力，希望大家基於平等的心，懷抱著熱情，持續奮鬥。

日本迄今是七大工業國集團（G7）當中唯一不承認同婚的國家，有些同性伴侶要求日本政府在法律上承認同婚。東京都於2022年11月1日起，實施「東京都伴侶關係宣誓制度」，然而擁有該證書的同性伴侶卻仍受到民法、戶籍法等歧視，因此對政府提告。

東京地方法院3月14日裁定，包含日本的民法在內，多項不認同同婚的現行法規屬「違憲狀態」。（編輯：周永捷）1130421

日本最大型LGBTQ活動「東京彩虹驕傲」21日舉辦大遊行。財團法人台灣紅絲帶基金會及民間組織「台灣伴侶權益推動聯盟」共組台灣隊設攤並參加大遊行。駐日代表謝長廷（第2排右3）與台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲（第2排右2）等台灣隊成員合照。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 113年4月21日