英業達AI技術助攻 投入溪頭雲霧林生態研究

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（中央社記者吳家豪台北22日電）今天是世界地球日，代工廠英業達集團宣布與台大實驗林合作，由英業達捐贈監控設備並提供人工智慧（AI）技術，共同研究溪頭雲霧林及園區生態問題，期待以智慧影像演算法找出環境威脅的原因及有效解方，以保護台灣珍貴雲霧林生態。

英業達發布新聞稿指出，全世界只有1%的森林可稱為雲霧林，台灣位於亞熱帶、熱帶交界的高山島嶼，擁有豐富的山地雲霧林。霧可為生態系帶來非降雨的水分補充，也可遮蔽過多太陽輻射量，對森林生態系如一層保護傘，讓更多物種適合生長於環境中，對雲霧林物種豐富性至為重要。

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台大實驗林管理處處長蔡明哲表示，長期觀測溪頭雲霧，發現其生成頻率確有下降趨勢。除全球暖化因素外，每年有近200萬遊客到訪，周遭遊憩產業發展可能導致大量產熱，造成局部地區暖化、降低雲霧發生頻率。

為研究影響雲霧生成及變動因素，台大實驗林與英業達跨界合作，英業達將捐贈相關研究經費，並提供邊緣運算裝置及紅外線感測技術等軟硬體設備，進行AI影像物件偵測及AI影像技術分析，以加速釐清雲霧減少成因，進而找出解決方案。（編輯：張均懋）1130422