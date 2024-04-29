玉山塔塔加900歲大鐵杉重病 玉管處、台大聯手救

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）玉山國家公園塔塔加大鐵杉約900歲，但心材腐朽超過樹體50%，玉管處、台大實驗林管處今年與樹木專家透過藥劑灌注及定期監控為老樹健檢、診治，護樹期間請遊客儘量不要靠近。

「塔塔加大鐵杉」生長在玉山國家公園楠溪林道與玉山林道交叉路口，土地屬國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處34林班地，是遊客到塔塔加拍照重要景點，內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天指出，目前塔塔加大鐵杉因樹勢衰弱有生長不佳狀況。

玉山國家公園管理處透過新聞稿表示，塔塔加大鐵杉除是民眾記憶，也是松蘿、苔蘚、蕨類等附生植物「天然公寓」，甚至昆欄樹、玉山杜鵑、二葉松等木本植物種子也在大鐵杉枝幹著生，生態上、歷史與文化上皆具保存價值，由於大鐵杉生態地位特殊，也與學校合編「天空公寓的老房東」教案供民眾戶外教學使用。

玉山國家公園管理處表示，與台大實驗林管理處邀請台灣相關森林育林學專家台大森林學系教授王亞男、樹木病害專家台大植物病理與微生物學系孫岩章博士等學者，於2023年開始進行聯合現勘及診斷工作，希望能為後代子孫留存珍貴文化資產。

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玉管處指出，經專家學者診斷，發現大鐵杉面臨許多種生物性及非生物性逆境，持續的逆境造成大鐵杉樹勢衰弱，去年完成研擬診治計畫，今年2月由台大實驗林管處蕭文偉博士團隊進行老樹健檢診治，初步以應力波檢測發現，大鐵杉心材腐朽超過樹體50%。

玉管處長盧淑妃、台大實驗林管處長蔡明哲說，為防範汛期時強風豪雨可能造成樹幹倒伏，先在大鐵杉周邊設置護欄及告示解說牌，診治也不施行侵入性治療，僅以藥劑灌注及定期監控來了解大鐵杉健康恢復情形，護樹期間請遊客儘量不靠近大鐵杉，讓老樹有恢復及生長空間，也避免因強風或地震衍生安全問題。（編輯：黃世雅）1130429