屏東鳳梨穩定外銷日本BELX超市 113年估出口180公噸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）屏東正值鳳梨產季，屏東縣政府與在地合作社、出口貿易商合作在日本註冊品牌「金蜜鳳梨」穩定出貨日本BELX超市，預估今年出口180公噸，台日雙方代表今天在高樹鄉見證封櫃。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，2021年中國就禁止進口台灣鳳梨，但危機就是轉機，許多農民合作社針對生產技術與品質作提升，大量銷到日本與其他國家。上個月東京足立區才有18名議員來屏東參訪，足立區也是日本BELX超市發源地，今天超市及進口商代表來訪，更加深台日友好。

周春米表示，屏東是全台最大鳳梨產區，一年可生產12萬公噸以上，產量占全台3成；去年外銷量大約9000公噸，今年可望衝到1萬2000公噸。希望透過冷鏈技術，讓鳳梨在日本嚐起來跟在產地一樣鮮甜。

銀獅青果生產合作社理事主席許嘉容說，5年前合作社從1週1個20呎貨櫃開始外銷日本，目前已成長到穩定每週1、2個40呎貨櫃，大約1.5公噸至日本BELX超市系統。希望屏東不只是1個地名，而是1個品牌，以後日本人吃到鳳梨都會聯想到屏東

日本進口商船昌商事株式會社業務部課長木村優太表示，公司自2020年開始輸入銀獅合作社鳳梨，隔年有一陣子日本刮起台灣鳳梨風潮，但各廠商品質優劣不一，部分日本消費者抱怨台灣鳳梨不太好吃。不過，銀獅的鳳梨從未接過負評，銷量也持續成長，如今3到5月要吃台灣鳳梨已成日本人飲食文化。

縣府今天新聞稿，日本BELX超市有46家門市，主要分布東京、千葉、埼玉等地區。2020年日本進口商與超市代表來到屏東試吃金蜜鳳梨後，決定採購屏東鳳梨。

縣府指出，「金蜜鳳梨」是出口商台農發公司在日本註冊品牌，嚴選指定農園生產鳳梨果品，果肉細緻、甜度濃郁且富有黑糖風味及香氣。今年2月底起平均每週穩定出口1、2櫃至日本BELX超市系統，估今年出口到超市總量可達180公噸以上。（編輯：孫承武）1130422

「金蜜鳳梨」是出口商台農發公司在日本註冊品牌，嚴選指定農園生產鳳梨果品，果肉細緻、甜度濃郁且富有黑糖風味及香氣。圖為位於屏東高樹鄉的金蜜鳳梨田。中央社記者黃郁菁攝 113年4月22日