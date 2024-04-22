「只要停電我爸都不在家」 高市議長挺台電一線人員

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（中央社記者張已亷高雄22日電）台電供電狀況問題引發爭論，台電總經理王耀庭請辭獲慰留。高市議會議長康裕成的父親為台電員工，她以台電子弟身分深刻感受第一線人員面對停電、復電壓力，感謝台電多年來肩負重任、點亮台灣。

康裕成在臉書（Facebook）以「我是台電子弟，只要停電我爸都不在家」為題，寫出台電人員無奈與艱辛，為第一線人員加油。

康裕成表示，父親考進台電後，一路從基層、外線股長、電務課長，於處長任內退休，服務全台超過10個縣市，如同多數台電人，一輩子為台灣電力奉獻。

康裕成指出，只要颱風、停電，爸爸就不在家，總是等到復電才能見到父親回家身影；跟著父親巡視外線作業、數電線桿、在電纜線圈爬上爬下，是她童年最快樂遊戲。

康裕成表示，停電、復電壓力從小就深刻體會，多年來曾經歷多次熟識台電員工因搶救發生傷亡事故，與親人生離死別的痛，她和家屬感同身受。

康裕成指出，「停電，台電同仁的壓力更大，停電，誰都不樂見」，盼社會給予辛苦第一線人員更多正能量，為台電加油。（編輯：陳仁華）1130422