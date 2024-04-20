國民黨智庫擬砍2/3人力 黨工收到6月停聘公文

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨智庫因財源不足，將精簡人員，傳出預計將大砍2/3的人力。黨內人士今天表示，智庫結構及人力的調整，希望朝「輕量化」的方向進行；若無及時改革，不要說人力要如何配置，馬上就面臨直接關門的窘境。

國民黨近期持續進行內部組織改革，包括整併黃復興黨部，以及派任多位黨籍立委擔任地方黨部主委，以達到內造化等目標。現在也傳出因財源不足，國民黨智庫「國家政策研究基金會」須精簡人力，預計將大砍2/3人力。

國民黨智庫內部人員所收到的公文告知，將於6月1日起停止聘用，5月31日前至行政組辦理離職手續，並協助妥善交接經辦業務。

國民黨主席朱立倫日前透露，國民黨智庫資金只剩約新台幣1億元，但智庫每年經費要約7000萬元，必須趕快推動改革。

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黨內人士今天接受中央社記者訪問時表示，智庫結構及人力的調整，希望朝「輕量化」，以可具體實行、能即時反映民意的政策方向為目標，強化智庫在法案支援的功能性。

這位人士強調，若無及時改革，不要說人力要如何配置，馬上就面臨直接關門的窘境。因此，參考海內外智庫規模，精簡研究員、行政人員，未來希望將部分研究案委外執行，各部門也由立法委員兼任共同召集人，讓法案落實、經費做最有效率的運用。（編輯：黃瑞弘、翟思嘉）1130420