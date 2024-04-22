學生抱怨跳電釀報告全沒 暨大：是打線上遊戲

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）國立暨南國際大學19日深夜跳電，學生網路發文「打4小時報告，1個跳電全沒了」，校方今天澄清，經查為學生打線上遊戲因停電隨手發抱怨文，豈料被作為攻擊台灣供電不穩題材。

國立暨南國際大學今天發布訊息表示，有關19日夜間11時校區跳電事件，經總務處詳細檢查，確認問題為學校受電室總盤自動復閉器故障，學校委外廠商20日凌晨2時40分全面排除故障，並充分將復電時程透過Line@、官方臉書（Facebook）、各通訊群組告知學生。

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暨南國際大學發布「嚴正聲明」指出，20日媒體報導稱有學生發文抱怨「打了4小時的報告，1個跳電全沒了，崩潰」。經查實際情況為學生打線上遊戲因停電而隨手打的抱怨文，豈料竟被作為攻擊台灣供電不穩定題材，暨大深表遺憾。

暨大指出，今天甚至有中國媒體指鹿為馬，將停電緣由歸咎「台電高壓電設備異常」、「通知台電搶修才恢復供電」，完全悖離事實，校方嚴正駁斥中國媒體魚目混珠、混淆事實的報導，單純的校內供電設備故障迅速修復，切莫扭曲事實而淪為認知作戰素材。（編輯：謝雅竹）1130422