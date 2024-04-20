越南北部山區極端天氣 風暴冰雹毀5300棟房

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南北部山區過去3天出現風暴、冰雹極端天氣，導致5300多棟房屋、30所學校屋頂被掀開，建物遭毀損，上千公頃的森林與農田遭到毀壞。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，來自寮國北部的強風匯聚後吹往越南，萊州省（Lai Chau）、山羅省（Son La）、宣光省（Tuyen Quang）、高平省（Cao Bang）、北𣴓省（Bac Kan）等過去3天在夜間與清晨出現風暴、冰雹。

根據越南預防自然災害指導委員會辦公室，高平省受創最嚴重，有將近2500棟房子的屋頂被掀開，經濟損失超過80億越南盾（約新台幣1023萬元）。

河江省（Ha Giang）則有超過1700棟房子受損，北𣴓省有600多棟受損，萊州省、老街省（Lao Cai）各有150棟受損。

風暴與冰雹也造成多省共計30所學校屋頂被掀開，以及河江省約1500公頃的農損與近300公頃的林木損毀，高平省與宣光省分別有800公頃與300公頃的林相遭毀壞，北𣴓省與老街省的森林則各有約200公頃損失。

此外，17日下午有5人在山羅水力發電廠的湖上划船翻船，其中3人抱住塑膠桶被救起，另外2人至今下落不明。（編輯：馮昭）1130420