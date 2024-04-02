南昌致死強風續刮 中國發布強對流橙色預警

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（中央社台北2日電）在江西南昌日前出現強對流天氣造成4人死亡後，中國中央氣象台今天傍晚6時發布強對流天氣橙色預警，指華中、華東、華南地區今天夜間至明天將出現強對流天氣，最大風力超過12級，是2013年以來中國發布的第1個強對流橙色預警。

央視報導，中國中央氣象台預測，預計今晚8時至明晚8時，安徽南部、江蘇南部、上海、湖北東南部、湖南東部和中南部、江西、浙江西部、福建西北部、廣西東北部等地的部分地區，將有10級以上雷暴大風或冰雹天氣，局部地區風力可達12級以上，最大冰雹直徑達2公分以上。

除此之外，中國中央氣象台還預測，安徽南部、江蘇南部、上海、湖南東部和南部、江西、浙江西部、福建西部、貴州東南部、廣西東北部、廣東西北部等地的部分地區，將有短時強降水天氣，最大雨量為每小時30至50毫米，局部地區可達70毫米以上。

中國中央氣象台同時預測，上述地區強對流的主要影響時段為今天夜間。

根據中國官方定義，強對流天氣「橙色預警」是指，預測未來24小時3個以上相鄰省區的部分地區，將出現10級以上雷暴大風或冰雹，且局部地區可能出現12級以上雷暴大風或直徑5公分以上冰雹或強龍捲風。

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除上述情況外，出現每小時80毫米以上的短時強降水，並伴隨成片（5個縣級行政區以上）的雷暴大風或冰雹，也符合「橙色預警」範圍，且已經出現並可能持續的強降水也包括在內。

江西省南昌市3月31日凌晨突然出現強對流天氣引發的劇烈強風，衝擊高樓層住戶。其中，偉夢清水灣小區內就有窗戶遭吹落，導致強風灌入屋內，造成3人被吹出屋外喪生的慘劇。總計全市共因此造成4人死亡，10人受傷。（編輯：邱國強）1130402