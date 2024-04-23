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鋒面影響降雨機率增 西半部留意局部大雨

2024/4/23 08:10
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（中央社台北23日電）中央氣象署表示，今天鋒面影響，各地降雨機率高，容易出現短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨，東北部地區有較大雨勢發生的機率，可能伴隨雷擊及強陣風，行車用路請留意低能見度，低窪地區也請慎防積水。

氣溫方面，預測各地低溫攝氏23到26度，白天北部、宜蘭、花蓮高溫28、29度，其他地區仍然可達30到34度，西南風影響，東南部地區有焚風發生的機率，台南、高雄及台東有局部36度高溫發生的機率，請注意防曬並多補充水分。

蘭嶼、綠島易有較強陣風，請注意；金門、馬祖易受鋒面上的低雲使能見度不佳，交通往返請留意航班資訊。

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近期餘震頻繁，加上山區降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面影響，各地水氣增加，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通至良好等級；花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130423

#西南風
#宜蘭縣
#金門縣
#馬祖
#環境部
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