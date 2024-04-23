國5冬山交流道北向匝道 獲高公局審查通過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣政府表示，國道5號冬山交流道北向匝道規劃案今天獲交通部高速公路局審查通過，若行政院核定，後續將由高公局辦理設計及施工，預定民國120年前完工。

縣府發布新聞稿表示，國5在宜蘭縣內共有頭城、宜蘭、羅東與蘇澳共4處交流道，冬山鄉區域位於羅東鎮與蘇澳鎮之間，但羅東交流道與蘇澳交流道入口相距約10公里，造成冬山鄉區域與羅東與蘇澳的交流道距離過長，影響地區產業及觀光遊憩發展。

此外，假日時，羅東交流道北上匝道為疏緩國5雪山隧道車流，於交通尖峰期都會實施匝道儀控管制，造成羅東交流道回堵嚴重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府指出，縣府自民國110年3月完成冬山交流道可行性報告，歷經多次交通部高速公路局初步審查，並提報行政院公共工程委員會協商。今天縣長林姿妙率領縣府團隊至高公局參加審查會議，已獲通過。

縣府表示，冬山交流道北向匝道若順利完工，除具有車輛分流效果，也能促進地方產業發展，帶動利澤工業區、龍德工業區、周圍觀光休閒產業，使公路系統路網發揮最大效益。（編輯：李錫璋）1130423