台電環境月發表會 公開8大電廠明星物種生態地圖

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（中央社記者曾智怡台北23日電）台電今天舉辦2024年環境月發表會，回顧2023年台電環保成果，自有火力機組空污排放強度較2016年大減近7成、碳排放強度亦減少8%；並公布台電自百個電力場域精選8大電廠、10個明星物種生態地圖，包含東亞家蝠、雀鯛等。

台電今天舉辦2024年環境月發表會，今年主題為「看見台電 生態嚮豔」，會中台電回顧2023年環保成績單，與2016年相比，台電火力機組空污排放強度（每發1度電產生的粒狀物PM）、硫氧化物（SOx）及氮氧化物（NOx）等空污排放量總和大減近7成（68.5%），碳排放強度（每度電二氧化碳排放）亦減少8%。

台電表示，追求環境永續為全球共識，持續升級機組環保設備、展開低碳燃氣機組更新計畫，積極推動碳捕集與氫、氨混燒發電，逐步落實電力淨零；台電亦響應國際OECM（其他有效保護區）精神，致力營造電力建設生態共融，維護物種多樣性與環境生態，期望每個電力場域，皆朝OECM理念經營。

台電今年盤點全台百個電力場域，推出8大電廠、10個明星物種生態地圖，展現台電長期投入生態保育成果，包含協和電廠（珊瑚）、卓蘭電廠（紫斑蝶）、大甲溪電廠（鉛色水鶇與台灣石𩼧）、萬大電廠（霧社血斑天牛與台灣大豆）、台西風場（東亞家蝠）、興達電廠（黑面琵鷺）、核三廠（雀鯛）及尖山電廠（荸薺）。

台電去年環境月推出高雄興達電廠永安濕地生態紀錄片「飛鳥電廠」，榮獲2024美國全球電影競賽「自然野生環境類卓越獎」及全美短片競賽等7獎項肯定；今年再次聯手導演許鴻龍，今天首度公開「蝙蝠喬遷大計」生態紀錄片，完整記錄台電台西風場蝙蝠搬家計畫。

雲林台西風場規劃設置4部風機，每年約可供約2300萬度綠電，等同近6000家戶年用電量，同時帶來超過1萬噸減碳效益，預計2025年8月完工。

台電表示，於規劃初期調查發現當地擁有豐富蝙蝠生態，為兼顧電源開發及維護生物多樣性，自2020年啟動「蝙蝠棲地搬遷計畫」，展開全台規模最大蝙蝠研究，透過棲地補償方式，引導蝙蝠遷移至風場南側新棲地。

台電雲林台西風場「蝙蝠棲地搬遷計畫」，透過棲地補償方式，引導蝙蝠至遠離風場的南側棲息環境。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 113年4月23日

台電說明，一開始先於風場周邊設置100個蝙蝠巢箱，透過個體標記每月定期追蹤，至今已累積超過1700隻次使用，「住房率」高達95%；今年3月起再於風場南側防風林及電桿增設70個巢箱，讓蝙蝠順利搬到新家。

此外，工程整地避開蝙蝠繁殖季節，採分區分段進行，並設置即時感應系統，未來風機運轉若偵測到蝙蝠或鳥類大量遷徙，可遠端調控降載或停機，兼顧穩定供電與環境生態。（編輯：楊蘭軒）1130423