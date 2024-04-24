開箱老照片》台灣首部自製影集寒流獲最佳編劇獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1979年（民國68年）4月24日：世界反共聯盟榮譽主席谷正綱於中華民國編劇學會年度大會頒獎給第2屆最佳編劇獎得主「寒流」影集的3位編劇人張永祥、貢敏、華光典。

「寒流」為1975年中影攝製的三台聯播影集，創下台灣多項紀錄，包括首部自製影集、首次三台聯播、首部閩南語與客語配音等。

「寒流」共60集，敘述中國共產黨的發展歷程，戲劇橫跨1925年國共合作至1976年的四五天安門事件止。

因劇中角色鮮明、爆破戰爭場面浩大、演員演技精湛，在當時收視率頗高，並引起社會討論。

中影在影集播畢後將「寒流」影集剪輯成2小時的電影版「香花與毒草」，並參加第13屆金馬獎，獲得「最具表現時代意義特別獎」，片中飾演大反派高揚的常楓也因此獲得最佳男主角。

想看更多寒流的照片，立即到中央社影像空間：1130424