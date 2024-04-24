高鐵母親節再加開4班次列車 4/26開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣高鐵公司規劃5月10日至13日母親節疏運期，檢視旅客訂位及運能調度，再加開4班次列車（南下3班、北上1班），加強服務返鄉過節的旅客，4月26日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵今天發布新聞稿，母親節疏運期為5月10日至13日，共加開54班次列車（南下32班、北上22班），4天提供693班次列車的旅運服務，建議購買對號座車票的旅客，可預先透過高鐵企業網站首頁公告的「疏運期間對號座銷售資訊」提早規劃行程，避開「熱銷車次」人潮尖峰時段。

台灣高鐵表示，為加強服務自由座旅客，母親節疏運期間，針對台中以北區間自由座需求較高時段，擴大自由座運能，行駛南港至台中的區間列車，均配置8節自由座車廂（1至3車及8至12車），時段包括南下的5月10日下午5時至晚間7時，以及北上的5月12日下午3時至晚間8時。

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台灣高鐵持續於企業網站，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示，旅客也可同步透過「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊。

台灣高鐵提醒旅客，因疏運期間部分夜間車次包括5月10日的1337、1297車次及5月12日的1336、1698、1296車次，抵達部分車站將超過日常末班列車時間（最晚至凌晨0時30分抵達端點站），旅客應留意到站時間並預先安排到站後交通接駁。（編輯：張雅淨）1130424