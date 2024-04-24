故宮南院生態池睡蓮花開 景致宛如莫內畫作

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）國立故宮博物院南部院區生態池近日睡蓮花開，入園民眾聯想到法國印象派大師莫內的名畫「睡蓮」；故宮南院處長彭子程說，生態池植栽符合在地的氣候條件，才能呈現美麗景致。

故宮南院國寶館正在施工，部分院區圍以圍籬，景色不若以往清新，但近幾年才營造的生態池，近日睡蓮綻放、紅冠水雞穿梭，吸引民眾佇足，還有人向館方反映像莫內的名畫「睡蓮」。

彭子程告訴中央社記者，很高興民眾這樣聯想，池子的水生植物、周遭灌木、喬木，都經過精心設計，符合在地的氣候條件，營造出豐富的生態景觀。

彭子程強調，營造美麗景觀，南院從104年迄今，陸續栽植了超過6000株的喬木，以光臘樹、黃連木、九芎為大宗，而園區東北側3棵茄冬及苦楝是南院的「先住民」，從籌建時就與南院共同成長至今。

此外，為管理維護並推動生態保育、環境教育，方便遊客認識園區喬木，委託嘉義大學植物研究團隊，依據喬木的特徵、種植年份、所在區域以及國人身分證的編碼方式，建置了故宮南院喬木數位典藏系統，讓「樹也有身分證」。（編輯：謝雅竹）1130424

國立故宮博物院南部院區生態池近日睡蓮花開，可見紅冠水雞穿梭其中。中央社記者蔡智明攝 113年4月24日