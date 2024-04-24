衝擊生態、淹水潛勢增 台南綠能產業園區不應開發

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（中央社記者張雄風台北24日電）環評大會今天審查台南市綠能產業園區環評案，初審會議時被認為對環境有重大影響之虞，環委今天對開發單位的報告，仍有衝擊生態、增加周遭淹水潛勢等影響，最終認定不應開發。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第12次會議，審查「台南市綠能產業園區環境影響說明書」。

開發單位台南市政府表示，園區計畫面積為64.64公頃，北為台86線快速道路，南為港尾溝溪疏洪道，西臨仁德區域性垃圾衛生掩埋場，東臨法務部矯正署台南看守所及甜心牧場。

這件環評案歷經4次環評初審會議討論，但就森林生態、鄰近有機農場等議題仍有疑議，且園區為淹水潛勢區，環評委員認為對環境、生態及周遭農業等有重大不利影響，建議不應開發。

森林城市協會理事長莊傑任表示，目前生態調查發現156種動物，有10種保育類動物，其中8種屬於珍稀動物；如今60公頃、約2萬棵大樹組成的森林只保留22公頃，就算移植樹木，但森林生態根本無法移植。

經閉門會議討論，環委認為基地現況維持完整林地，林相維持良好，生態豐富，開發單位缺乏完善棲地補償規畫及生態保育措施；而開發單位所提喬木移植區，現況為完整草地，移植喬木會不利於原有動物棲息。

此外，開發將改變現況土地使用、地表高程及蓄水能力等，依開發單位所提滯洪容量及淹水補償規畫，仍將加重鄰近區域淹水潛勢，對當地環境有顯著不利影響。

開發單位認為淹水潛勢評估都符合法規，「氣候變遷沒人能算得準」，不是很能接受這樣的結論，希望改退回專案小組再審。

環委強調，淹水看的不只是滯洪容量，還有單位時間內的降雨量，在補充資料看不出相關的因應措施；最後認定維持初審建議不應開發。這也是這一屆環評委員於環評大會中首宗認定不應開發的環評案。（編輯：吳協昌）1130424