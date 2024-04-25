保護動物福利 飯店業宣示使用非籠飼雞蛋

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（中央社記者余曉涵台北25日電）保障動物福利、落實永續目標為近年趨勢，飯店業也響應，台北晶華酒店、台北萬豪酒店等國際飯店業者宣布將逐步推廣使用非籠飼雞蛋。

台北晶華酒店今天在記者會中表示，4月1日起，優先於晶華酒店2樓上庭酒廊及Robin’s牛排屋與鐵板燒3家餐廳，改用通過「動物福利標章」嚴格稽核，由黎明方舟牧場身障員工所飼養生產的非籠飼雞蛋，預計2026年酒店內全餐廳使用非籠飼雞蛋，2030年於全集團旗下各酒店餐廳使用。

台北晶華酒店指出，晶華館內外各餐廳1年的雞蛋用量可達5萬2000公斤，雖然會增加成本，但集團仍願意自行吸收以善盡社會責任，朝著建立綠色永續供應鏈的目標前進。

台北萬豪酒店也宣布將陸續採用非籠飼雞蛋，台北萬豪酒店指出，包含旗下自營6間餐廳、宴會場域與員工餐廳及烘培坊，即日起100%使用非籠飼雞蛋，包含鮮殼蛋與液態蛋均來自非籠飼養系統。

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台北萬豪酒店表示，萬豪國際集團目標，在明年底前，全球旗下飯店將100%使用非籠飼養來源的雞蛋，而台北萬豪酒店在今年4月提前完成這一承諾，並超前部署，連同全脂鮮奶產品一起轉換使用通過動物福利標章驗證牧場的鮮奶，充分展現對生命關懷與永續發展的實踐。

台北萬豪酒店指出，根據自身飯店量體與使用需求，每年需進貨雞蛋量近60萬顆，相當於每天使用超過1600顆雞蛋，現階段透過台灣動物社會研究會輔導與媒合，分別與2間大型全場平飼畜牧場合作，以達到穩定供貨，鮮奶使用量每年也超過5萬公升，由於飯店鮮乳使用範圍廣泛，包含烘焙、料理、飲品製作等，須針對使用需求搭配不同乳脂比例以達到最佳風味。（編輯：管中維）1130425