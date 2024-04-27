社創新故鄉3 / 亞太社會創新高峰會5月登場 增強韌性回應挑戰

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新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、執行長顏新珠夫妻於921大地震後投入埔里鎮桃米里重建工作，2人用當時走在社會前端的「社會創新」思維，讓桃米社區「醜小鴨變天鵝」，從人口老化的小農村蛻變成蝴蝶、青蛙生態村，他們的行動吸引其他志同道合夥伴加入，各自用創新作法為村落帶來改變，而25年累積的經驗，也將透過5月4日、5月5日新故鄉基金會主辦的「韌性亞洲」亞太社會創新高峰會，分享更多國內外精彩案例。

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社創新故鄉1（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）「韌性亞洲」亞太社會創新高峰會5月連2天在埔里鎮登場，逾百名國內、外講者分享精彩故事，希望世界看見台灣社創能量，讓跨領域、跨國際交流網絡更縝密，增強韌性回應挑戰。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、執行長顏新珠夫妻以社創改變南投縣埔里桃米里；行政院、文化部等指導、新故鄉主辦亞太社創高峰會5月4日、5日在埔里登場，集結13國超過100名講者分享社創、社會企業實際做法，主軸包含經濟韌性、社會文化韌性與環境韌性。

環境韌性「生態共好」議題之一：「與溼地共融─布袋鹽田溼地保育工作平台的推動」將提及2001年布袋鹽場關閉，結束218年曬鹽史，廣大鹽灘成了水鳥棲息重要溼地與太陽光電優先示範區。

人、鳥利用土地產生衝突，經政府內部協調及與保育團體溝通，開發面積從374公頃降到102公頃，光電區外鹽田2019年由高雄市野鳥學會認養91公頃溼地，進行環境巡守與棲地管理，創造人、鳥和諧與溼地共融社會價值。

經濟韌性「區域振興」議題之一：「整座城鎮就是一間溫泉旅館─黑川溫泉永續發展的行動」提及，位於日本熊本縣南小國町的黑川溫泉組合1961年成立，共25個會員，經營30間溫泉旅館，抱持「整座城鎮就是1間溫泉旅館」理念，結合地方山林資源、林業團隊與當地居民，視整個溫泉小鎮為1個企業經營。

原本沒沒無聞的黑川溫泉就算成立組織、共同發展，當年遊客數也未顯著增加，之後經營者以打造日本第1露天溫泉地為目標，透過「入湯手形」、「種樹」及「共同看板」等策略成功吸引遊客，目前每年30萬名住宿客，「整座城鎮就是1間溫泉旅館」是居民共識，溫泉區也提出2030年願景，希望成為療癒世界且具循環經濟的溫泉地，僅4000人的小鎮就積極往目標前進。

此外，9名青年1994年成立柬埔寨法爾藝術學院（Phare Ponleu Selpak），當初他們在難民營以繪畫課程作為應對艱難經歷方式，之後決定分享藝術熱情給其他面臨類似挑戰的兒童和青年，以幫助治癒個人並重建被戰爭摧毀的社區，「用藝術撫平傷痛」。

30年後法爾藝術學院成為一所學校和社區中心，為各年齡提供藝術融合、表演藝術課程、青少年職業培訓計畫與社區成員休閒課程，學生畢業後有機會在學院的表演社會企業工作，利用職業技能打破家庭和社區貧困循環，為校友創造工作，社企還提供資金支持法爾藝術學院下一代學生和計畫。

2008年設立的台灣原聲教育協會以培養部落典範菁英、「讓世界聽見玉山唱歌」為願景，成立原聲音樂學校招收弱勢原住民孩子加強基礎課業，並透過音樂教學品格教育，2018年在新北市設立原聲國際學院高中部，2023年在南投魚池鄉成立南投縣原聲國際學院國中小部實驗教育機構，是台灣唯一由民間成立、為原住民孩子設立的公益型實驗教育機構。

面對部落弱勢、單親或隔代教養比率偏高、教育機會與資源少等困境，校長馬彼得（Bukut Tasvaluan）以獨特見解與做法，教育輔導系統導入布農合唱底蘊，使合唱成為文化體現，成立15年走過10多國、演出200多場次，幫部落孩子拓展視野、建立信心。

2018年在政府和民間攜手下，台灣發起亞太社創高峰會，促進社創和可持續發展的國際盛會，今年「韌性亞洲」集結台灣85名、國際29名講者，邀個人、組織在呼應永續發展目標（SDGs）下，以突破式、漸進式和再運用式創新國內、外案例，分享如何透過社創解決問題，營造改變、創造社會價值。（編輯：李明宗）1130427

日本熊本縣南小國町黑川溫泉區業者抱持「整座城鎮就是一間溫泉旅館」理念，結合地方山林資源、林業團隊與當地居民，視整個溫泉小鎮為一個企業經營。（新故鄉文教基金會提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月27日