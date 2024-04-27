社創新故鄉2 / 社會創新式震後重建 廖嘉展、顏新珠助桃米蛻變

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新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、執行長顏新珠夫妻於921大地震後投入埔里鎮桃米里重建工作，2人用當時走在社會前端的「社會創新」思維，讓桃米社區「醜小鴨變天鵝」，從人口老化的小農村蛻變成蝴蝶、青蛙生態村，他們的行動吸引其他志同道合夥伴加入，各自用創新作法為村落帶來改變，而25年累積的經驗，也將透過5月4日、5月5日新故鄉基金會主辦的「韌性亞洲」亞太社會創新高峰會，分享更多國內外精彩案例。

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社創新故鄉2（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投縣埔里鎮桃米社區以青蛙、蜻蜓、紙教堂及生態旅遊聞名，新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、執行長顏新珠在集集大震後，用當時少有的社會創新思維，翻轉沒沒無聞偏僻農村。

3日花蓮一場天搖地動，讓許多南投人又想起1999年9月21日凌晨那場奪走2400多條人命、重創南投的921大地震，但也讓部分地方獲得如蝴蝶般蛻變機會，廖嘉展、顏新珠夫妻就以社創思維改變桃米。

集集大震後新故鄉協助桃米社區轉型為生態村，創立紙教堂新故鄉見學園區，引領許多震後社區發展及學校重建概念。

廖嘉展接受中央社記者專訪表示，當時資源整合是很重要的社創，將跨領域專業以在地為核心資源整合，整合過程產生很好的效益。

廖嘉展以創造性校園重建工作為例說，很重要一部分是整合學校教師、行政人員、校長、學生與家長意見，請師生想像重建新校園空間、硬體與學校未來發展整體等，激發許多想法，影響後來的新校園運動。

當時一般重建就是找建築設計師，可能不會那麼複雜地討論需求與供給間關係，以設計師、建築師想法為主體施工，如傳統制式ㄇ字型校園空間。

廖嘉展說，震後許多學校重建打破制式設計，透過創新空間使用、材料與色彩等，強調參與式設計，這在20多年前是很重要的創新思維，而這種創新來自於30年前開始推動的社區營造概念。

廖嘉展表示，社區營造概念是希望透過基層參與過程，面對問題、解決問題，甚至找到更好的創新模式解決問題、創造新價值，這概念與5月4日、5日將登場的「亞太社會創新高峰會」一致。

他說，社創主要概念就是生活者如何面對生活困境或問題，在面對問題過程中運用創新方法，或更好的工作模式解決問題，在過程中創造更好的解決途徑及社會價值，而高峰會是以社區營造為底蘊的社會式參與，動員過程盡量號召當地人才，透過當地參與，擴大當地認同。

集集大地震對新故鄉基金會、顏新珠是生命重要分水嶺，顏新珠表示，社創在重建過程包含導入新校園運動，才會有些教育思考「鬆動」，並從單一社區擴大到社群連結，再以生態元素為載體。以桃米為例，當年很難想像村莊可靠青蛙翻轉、靠蝴蝶營造新氣象，生態與文化結合當時算是「走在社會還滿前端的」。

顏新珠表示，地震前桃米社區人口外移，是高齡傳統農村，震後透過以工代賑計畫，桃米社區工班創造許多有趣生態地景，如竹編大青蛙、大蜻蜓等裝置藝術，逐漸導入推展生態旅遊，但當時「重建」概念可能就是「房子蓋一蓋」而已，而桃米已在思考整體未來走向，不只是房屋重建。

顏新珠說，當時另一創新做法是成立台灣原生植物苗圃班，由專家帶領居民採集、親手一株一株培育幼苗，在桃米、其他社區或山坡等遍植10多萬株「有情感」的苗木，才有如今景觀，這在當時也是社創，讓桃米「醜小鴨變天鵝」。（編輯：李明宗）1130427

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展（圖）與妻子、基金會執行長顏新珠於921大地震後，以「社會創新」思維改變南投縣埔里鎮桃米里，翻轉沒沒無聞的偏僻小農村。中央社記者蕭博陽南投縣攝 113年4月27日