社創新故鄉1 / 茶農夫妻斜槓林園療癒師 偏鄉山村注入創新活水

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新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、執行長顏新珠夫妻於921大地震後投入埔里鎮桃米里重建工作，2人用當時走在社會前端的「社會創新」思維，讓桃米社區「醜小鴨變天鵝」，從人口老化的小農村蛻變成蝴蝶、青蛙生態村，他們的行動吸引其他志同道合夥伴加入，各自用創新作法為村落帶來改變，而25年累積的經驗，也將透過5月4日、5月5日新故鄉基金會主辦的「韌性亞洲」亞太社會創新高峰會，分享更多國內外精彩案例。

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社創新故鄉3（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）在南投縣魚池鄉種茶的沈準南、侯祈萱夫妻「斜槓」帶遊客享受林園療癒，放鬆身心靈，為偏鄉山村注入活水；謝顯林運用設計與文化創意，透過繪本、手冊讓更多人認識桃米。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展、執行長顏新珠夫妻1999年921大地震後率團隊以「社會創新」思維，改變南投埔里鎮桃米里，這項做法延續至今往外擴散，從桃米生態村沿「投64線」往山區到魚池五城村，憲兵軍官退役、47歲沈準南與侯祈萱返鄉當茶農，更用「林園療癒」帶民眾深入接觸自然。

位於五城村的農業部林業試驗所蓮華池研究中心執行研究保育工作，也致力發展「林園療癒」，利用中心森林環境結合紅茶、蜂蜜與香菇等在地特產，融入園藝療法，設計一系列促進身心靈平衡體驗活動，輔導居民成為療癒嚮導，成為具市場區隔的療癒休閒場域。

沈準南2017年返鄉接手家傳茶園，夫妻邊做邊學，堅持有機、友善農法，不噴農藥及除草劑、不用化肥，製作獲認證的無毒好茶，但製作有機茶「看天吃飯」，沈準南、侯祈萱先後參加蓮華池林園療癒嚮導培訓課程，培訓、取得證書，利用自家土地私房景點「九番金澤」推展綠色旅遊。

擁有園藝治療證書的侯祈萱說，森林療癒結合園藝治療，林園療癒講求五感體驗，包含透過品嚐荖葉果乾等打開味覺、觸摸樹木的感覺、閉眼聆聽森林中各式聲音、嗅聞享受肖楠芬多精或在林下冥想，引領參與者澈底放鬆，融入自家茶產業提供茶點、品茗。

沈準南說，返鄉頭幾年以學製茶、茶園照顧為主，後來思考如何轉型，曾辦過揉茶體驗，但環境與交通不太適合，思考如何展現特色，之後林試所辦理林園療癒嚮導培訓課程，他與侯祈萱陸續參加。

五城村雖距桃米社區不遠，但已從「鬧區」進入山村，年輕人更少；沈準南說，現階段以他的能力與角色，雖還不知如何吸引年輕人返鄉、解決農村缺工等問題，但他擔任村落團體幹部，未來幾年仍會致力放重心在五城村地方經營與創新。

此外，巷弄文旅有限公司負責人謝顯林求學時認識埔里小鎮，2013年退伍回埔里從事地方經營與文創，以自身設計能力參與導覽解說、蝴蝶復育等，而完整介紹桃米社區豐富生態、歷史與人文的「桃米生態小學堂手冊」就是他的公司美編設計。

地震前麻竹筍產業曾在桃米盛極一時，早年許多筍農會特地買優質筍母回去種，桃米曾有「筍母的故鄉」美稱；桃米社區蝴蝶有5科164種、台灣原生青蛙有23種及台灣蜻蛉在桃米有13科80種都是全台單一社區種類最多，還有近年受重點關注、僅在中部現身的纖紅蜻蜓。

謝顯林經營的水泥角生態民宿就以桃米豐富生態為主題，希望遊客在桃米停留更久、更認識地方，這裡種植許多蝴蝶蜜源植物，夜間會帶住客觀察青蛙；謝顯林說，許多都市小孩能近距離接觸青蛙都很開心，另外他也創作繪本，讓兒童更親近了解桃米故事。（編輯：李明宗）1130427