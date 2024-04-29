助花蓮震災勞工覓職 勞動部30日啟動首場專案徵才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北29日電）勞動部今天表示，為協助受花蓮震災影響而失業的勞工，明天將於花蓮舉辦首場專案徵才活動，共提供285個職缺，其中逾5成職缺薪資達新台幣3萬元以上。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿表示，為協助受花蓮震災影響而失業的勞工儘速回到職場，北分署提供臨時工作機會、推動災區職業訓練協助計畫，並積極規劃辦理專案徵才活動等多元服務。首場專案徵才將於4月30日在「花蓮縣勞工育樂中心」1樓大禮堂舉辦。

北分署指出，此場徵才活動邀集遠雄海洋公園、花蓮慈濟醫院、連大烏石港渡假村、宜蘭山形閣、曾記（米麻）糬、麗翔大飯店等16家知名企業，共提供285個職缺，其中逾5成職缺薪資達3萬元以上，職缺包含各類行政人員、餐飲服務員、廚師、房務員及櫃檯人員等。

此外，為滿足花蓮地區失業民眾跨區工作的需求，此場徵才活動中也邀請位於台北市的京星餐飲集團、宜蘭山形閣和連大烏石港渡假村等業者跨區徵才，提供求職民眾更多工作機會和選擇。

北分署指出，同時可配合運用勞動部的「跨域就業津貼」，提供交通、搬遷、租屋等補助，幫助受震災影響的失業勞工，儘快回到工作崗位與生活常軌。

為協助花蓮震災各項復原重建，北分署建立「0403花蓮震災就業動態機制」，以主動出擊關懷企業災後用人需求、密切與花蓮縣政府聯繫掌握企業資遣或解僱情形、積極輔導災區失業勞工就業，掌握花蓮地區勞工與企業雙向動態，及時提供就業協助。

勞動部表示，有關花蓮地區就業服務、徵才活動訊息，請洽詢花蓮就業中心（03）8323-262、玉里就業中心（03）8882-033，或撥打免付費客服專線0800-777-888。（編輯：張雅淨）1130429