鋒面將至西半部防大雨 北部5/1高溫驟降10度

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署表示，明天、5月2日鋒面通過，西半部留意局部大雨發生，其他各地也都有局部雷陣雨；氣溫方面，明天因東北季風影響，北部高溫較今天驟降約攝氏10度，白天高溫僅22、23度。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今天下午開始中部以北已經有局部大雷雨，是鋒面前緣逐漸進入台灣的徵兆；預估明天清晨鋒面開始逐漸通過，全台都要注意短暫陣雨或雷雨。

林定宜指出，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今晚起苗栗至彰化地區及新竹山區有局部大雨發生；明天、5月2日鋒面通過及東北季風增強，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並注意短延時強降雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜表示，5月3日東北季風減弱，但水氣仍然偏多，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨；5月4、5日水氣漸減，並轉為偏東風至東南風，主要在東半部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，5月6、7日在台灣北部海面有另一波鋒面，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，林定宜表示，今天南部、東南部仍然有局部36度以上的高溫，其中以台東縣金峰鄉37.4度最高，主因是焚風導致；其他縣市部分，屏東縣內埔鄉36.3度、台南市玉井區36.1度；北部地區平均高溫約33、34度。

林定宜提醒，明天、5月2日因鋒面及東北季風影響，北部高溫較今天相比驟降約10度，白天高溫約22、23度，中南部也略降至29到31度；北部低溫約21、22度，其他地區約23至25度。

林定宜說，5月3日起隨著東北季風減弱，北部高溫略為回升、約25至27度，中南部維持28至31度左右；5月4、5日北部也有機會出現29、30度左右高溫。

林定宜提醒，明天清晨金門及馬祖地區易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：李亨山）1130430