機車路權團體開車圍交通部 爭取重機上國道3訴求

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（中央社記者余曉涵台北1日電）機車路權團體今天號召近百人，逾30輛小客車包圍交通部，提出重機上國道、機車行駛內側車道及駕訓制度改革3訴求。交通部回應，重機上國道暫不開放，機車行駛內側因地制宜。

機車權益促進會、網紅通勤者之歌等號召近百人，超過30輛小客車包圍交通部。機車權益促進會理事羅宜接受媒體訪問表示，這次行動有3項訴求，包含全面廢止道路交通安全規則99條禁行機車條款；立即歸還大型重機行駛高速公路權利；駕訓制度改革，全面汰除不適任駕駛。

羅宜強調，既然目前要開放外側車道供職業駕駛上下貨臨時停車，相對應的配套就是開放機車可以行駛內側車道，否則機車將面臨外側充滿違停，內側禁行機車的不合理措施。

開放重機上國道方面，羅宜指出，交通部一直沒有把重機在快速道路肇事率遠低於小客車的數據拿出來，卻用其他數據說重機沒有達到標準，反而造成民眾對立。

羅宜指出，這次行動希望告訴準交通部長李孟諺，有1群車友關心這項議題，將持續針對交通部、高速公路局及公路局有陳抗活動，陸續向車友及大眾公布，且由於騎機車的人在生活或工作時也會開車，因此這個月的陳抗活動會選擇用開車的方式表達訴求。

交通部回應，考量路口道路幾何設計及車流特性差異性，仍應給予地方政府道路主管機關因地制宜評估規劃機車行駛車道及兩段式左轉管制措施，不宜全面廢除禁行機車及機慢車兩段式左轉規定。

交通部指出，目前地方政府已有多個案例以標誌標線管理機車行駛內側車道及直接左轉，如果全面開放，則須同時考量機車在路口左轉方式，以及上、下游路口車道管制的一致性。

交通部表示，重機上國道方面，經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其在「行車安全距離」與「行車安全間隔」意識仍有不足，加上民眾仍不贊成，因此等有改善以及民眾支持後，再行研議開放大型重機行駛高速公路。

針對駕訓制度，交通部表示，已研議針對違規紀錄嚴重者，按程度分級換發短期駕照，對於受終身不得考領駕駛執照處分重新申請考驗者、受吊銷駕照重新考領者、受吊扣駕照1年以上者、吊扣駕照未達1年者，將規劃須依規定接受道安講習及結清罰鍰後，核發或換發1、2、3、6年駕照，並皆須有6年換照觀察期等管理機制，後續將依程序辦理法規修正作業。（編輯：管中維）1130501

路權團體爭取機車路權，1日號召群眾到交通部前集結，以行動爭取「道路解嚴」，訴求讓大型重機行駛高速公路、廢除禁行機車條款等，現場不少人開著汽車到場響應，在車頂放置安全帽表達立場。中央社記者郭日曉攝 113年5月1日