國土署：第1季違規傾倒廢土案件 累計辦結率突破8成

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（中央社記者陳俊華台北2日電）國土署今天說，據最新國土利用監測變異點及今年第1季統計資料顯示，民國112年第4季與目前國內違規傾倒廢土案件整體平均辦結率，已由79.5%提升至80.4%，突破8成。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，為遏止違規傾倒廢土案件，中央運用衛星監測技術通報，及協助地方政府積極查處，據最新國土利用監測變異點及今年第1季統計資料顯示，主要違規情形仍分布在台灣西部地區，包含桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等8縣市。

國土署說，檢視112年第4季與目前國內違規傾倒廢土案件整體平均辦結率，已由79.5%提升至80.4%，突破8成，截至113年3月底，全國累計已完成4711件違規案件查處作業。

國土署表示，其中雲林縣在今年首季已辦結件數為161案，累計辦結成長率增加12.8%，顯見全台各縣市政府持續投入違規傾倒廢土案件的處理工作，逐步改善整體查處成效。

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國土署指出，經統計今年第1季全國違規傾倒廢土案新增471件，未完成改善的案件將持續列管追蹤，請縣市政府儘速辦理直到全數依法查處完畢為止。

國土署說，為協助縣市政府加強查處，除定期召開列管會議追蹤辦理進度，中央也從111年起，逐年編列補助經費，協助地方政府辦理土地違規查處作業。113年已核定補助12個縣市政府，支持辦理土地違規查處作業，提高清查效率及嚇阻違規效果。（編輯：蘇龍麒）1130502