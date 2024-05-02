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中橫便道尚未搶通 力行產業道路又因大雨持續落石

2024/5/2 16:56
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）中橫便道17.8公里處落石造成坍方，道路尚未搶通，昨天大雨又造成力行產業道路21.1公里處持續落石；谷關工務段今天表示，落石面積過大，今天無法清理完畢，2梯次班次不開放。

花蓮0403強震後，中橫便道因多處出現落石造成道路坍方，谷關工務段連日搶修，但因連日餘震不斷加上連續降雨，中橫便道多處道路坍方後又搶通、清理後又坍方，谷關工務段幾乎天天進場搶修。

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谷關工務段長張裕閔告訴媒體表示，除中橫便道外，往來梨山的力行產業道路21.1公里處，因路面滾落一塊巨石擋路，目前僅通行小型車，目前往梨山的路，只能繞經大禹嶺路段或由宜蘭前進。

中部橫貫公路為台8線，西起台中市東勢區，東至花蓮縣新城鄉，全長187.797公里；其中，谷關到德基路段（37.5K至62.0K）在921大地震及七二水災後全毀，後來台8線青山上線段被棄置，改將台8甲線（青山下線）整修完成通車，稱台8線臨37便道就是中橫便道。（編輯：陳仁華）1130502

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