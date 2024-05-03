週休假日高溫上看30度 6、7日北台灣陣雨或雷雨

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）中央氣象署預報，今天北台灣氣溫稍回升，明天及5日全台高溫上看攝氏30度，6、7日鋒面影響，北台灣天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨。

氣象署指出，今天東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，北部及宜蘭、花蓮白天高溫約攝氏25至27度，中南部及台東高溫仍維持30至32度，感受上溫暖偏熱；迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署預測，明天及5日台灣吹東南風或偏南風，水氣偏少，全台高溫可達30度以上。

氣象署預報，6日有1道鋒面位於台灣北部海面，7日將通過台灣北部海面，水氣明顯增加，天氣不穩定，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

另外，8、9日東北季風稍增強，北台灣高溫會略下降，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨；10日到12日台灣附近風場逐漸轉為偏東風到東南風，天氣大致晴朗穩定。（編輯：戴光育）1130503